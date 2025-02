Ilrestodelcarlino.it - Lavori all’impianto fognario, strada chiusa tre mesi

Disagi in vista per chi deve passare per Ravarino a seguito deiche interessano lo schema depurativodel comune. Da oggi fino a sabato 24 maggio 2025 via Rugginenta saràal traffico veicolare e pedonale, eccetto i residenti. La misura è richiesta da Cpl Concordia, cui sono affidati iappaltati da SorgeAcqua, l’azienda consortile partecipata da Ravarino, beneficiaria di 3,5 milioni a fondo perduto sul Pnrr, destinati 2.996.675 per le opere vere e proprie e 503.325 per spese tecniche e imprevisti. Isono iniziati già a ottobre scorso e si concluderanno con il collaudo nella primavera 2026. L’intervento consiste nell’ampliamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Rami-Stuffione nel comune di Ravarino, con la dismissione di 3 impianti di depurazione di cui 2, situati nei comuni di Ravarino (Ravarino-capoluogo e Casoni) e 1 nel comune di Nonantola (La Grande), e la realizzazione di circa 4.