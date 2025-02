Agrigentonotizie.it - "Lavoratori in nero, mancato rispetto delle normative e videosorveglianza abusiva": scattano multe e chiusure

Leggi su Agrigentonotizie.it

a tutela deie sanzioni in provincia di Agrigento da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro.Il personale ispettivo dell'Inl è stato impegnato nei giorni scorsi in un’attività di vigilanza in diversi comuni della provincia nei.