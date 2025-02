Anteprima24.it - L’Avis torna a Capodrise, grande partecipazione alla giornata di donazione sangue

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta domenica 23 febbraio, in piazza Aldo Moro, a, unadidelorganizzata daldi Caserta; la seconda negli ultimi 4 mesi. L’autoemoteca ha accolto le cittadine e i cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato dal presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Perri, immuno-ematologo e volontario Avis, che ha fortemente voluto l’iniziativa. “Donare è un gesto semplice – ha dichiarato il presidente Perri – ma dialtruismo verso chi ha bisogno di trasfusioni perché vittima di incidenti o perché combatte contro malattie gravi, come leucemie e anemie”. Tra i primi a recarsi in piazza, il sindaco Nicola Cecere. Ogni donatore ha potuto usufruire di controlli clinici gratuiti e di screening specifici, nonché di una visita cardiologica con elettrocardiogramma offerta da un medico specialista presente sul posto.