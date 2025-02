.com - L’avidità e l’egoismo di un giovane uomo

Chiusa nella sua camera, i segreti della casa venivano a lei. Della sua vicina di stanza; Lucia, Virginia sapeva che unl’aveva messa incinta e poi le aveva confessato di essere già sposato; aveva continuato a mantenerli, lei e il bambino, fino a quando era scoppiata la guerra in Abissinia, e c’era morto. Ora il ragazzo aveva compiuto sedici anni, si chiamava Alessandro come il padre, Sandrino tuttavia, e Virginia lo aveva conosciuto. Era suo amico.Il suo bisogno di pietà era così intenso, struggente, che la induceva a diffidare di colore che sembravano disposti a confortarla, e tanto più ne diffidava quanto più il compianto e la partecipazione che riceveva si sforzavano di apparire spontanei; ella li avvertiva troppo immediati per essere sinceri, troppo lamentosi per non celare l’ipocrisia.