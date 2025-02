Thesocialpost.it - L’auto si ribalta, muore il 19enne Mattia Palumbo: il rapper aveva appena annunciato il suo nuovo singolo

“Penso che questa canzone toccherà il cuore di chi sta vivendo o ha vissuto ciò di cui parla.” Con queste parole, ill’uscita imminente del suo. Un destino crudele, però, gli ha impedito di vedere quel giorno: un tragico incidente stradale lo ha portato via per sempre.Il giovane, conosciuto anche come ilAxon, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 23 febbraio a Ravenna. Stava percorrendo via Cerba da solo alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo.è finita fuori strada e si èta in un campo adiacente alla carreggiata. L’impatto non gli ha lasciato scampo: sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo e sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118, accorsi rapidamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.