Inter-news.it - Lautaro Martinez si carica l’Inter sulle spalle! E ora no tregue – CdS

Leggi su Inter-news.it

è stanca e quasigambe, ma con l’orgoglio e il carisma del suo capitanoha conquistato il primo posto in classifica. Posizione da difendere, perché nei prossimi 20 giorni ci si gioca la stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.PRIMATO – Quasi in modo insperatoda ieri pomeriggio si trova in vetta solitaria alla classifica. Insperato perché dopo le sconfitte contro Fiorentina e Juventus, vedere i nerazzurri al primo posto prima dello scontro diretto con il Napoli era difficile immaginarlo. Invece, ieri è successo il ribaltone: il Napoli cade a Como sotto i colpi dei ragazzi terribili di Cesc Fabregas e la Beneamata, grazie al successo contro il Genoa (faticosissimo) guadagna il primato solitario. Non accadeva dall’ultima giornata della passata stagione, quella chiusa con la seconda stella.