Internews24.com - Lautaro Inter, panchina contro la Lazio per il capitano nerazzurro? Le idee di Inzaghi

di Redazionelaper il? Lediper il match di Coppa Italiai biancocelestiManca sempre meno a: il quarto di finale di Coppa Italia prenderà il via martedì 25 febbraio alle 21:00. Nerazzurri e biancocelesti tornano a sfidarsi dopo l’ultimo inin campionato, che si è rivelato un incubo per la squadra di Baroni, travolta all’Olimpico con un pesante 0-6. Questa volta, però, la storia potrebbe essere diversa, e Simonesta ancora valutando la formazione da mandare in campo, con diversi nodi da sciogliere.I principali dubbi riguardano l’attacco: con Thuram e Correa indisponibili, il tecnico piacentino ha a disposizione tre opzioni per il reparto offensivo:, Taremi e Arnautovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ipotesi più probabile è che l’iraniano e l’austriaco partano dal primo minuto.