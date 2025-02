Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro si carica la squadra sulle spalle e la porta in vetta: «Era uscito affranto dallo Stadium, ma nei giorni seguenti…». Il retroscena

di Redazione, ilsilae lain: «Era». La reazione del capitano nerazzurroIl Corriere dello Sport pone il focus suMartinez e su come contro il Genoa abbia trascinato la suasia da capitano che da bomber. Il gol vittoria con l’incornata su calcio d’angolo, il sacrificio per i compagni nonostante i crampi. Poi il quotidiano svela ilsulla reazione avuta dall’argentino dopo la delusione cocente della sconfitta contro la Juventus.– «Era dall’ultima giornata dello scorso campionato che l’non si trovava sola inalla classifica. Nel torneo in corso, al massimo lo era stata in coabitazione, ma comunque era accaduto soltanto al terzo turno. Già questo dimostra come questa annata si sia rivelata complicata per i campioni in