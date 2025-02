Ilrestodelcarlino.it - Laura Scalbi segretaria di Forza Italia: "Giovani e famiglie al centro di tutto"

è la nuovadiUrbino, eletta ieri mattina in sede di congresso al Collegio Raffaello. Sarà un mandato dove isaranno al. L’assemblea azzurra, partecipata e guidata dalla compattezza degli iscritti, è stata presieduta dall’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, coadiuvato dai duevice presidenti Vittorio Fontanesi e Vittorio Calcatelli. Aguzzi ha esordito ringraziando il coordinatore uscente Giuseppe Balduini "per l’ottimo lavoro svolto". Ha poi ribadito il sostegno del partito a Gambini e alla giunta forti del fatto cheè stata la primapolitica a sostenerlo oltre dieci anni fa. "è in Urbino come in Regione unaleale – ha proseguito Aguzzi –, moderata ma che rivendica il proprio ruolo collaborando con tutte le altre componenti civiche e partitiche con l’unico obiettivo di amministrare nel miglior modo per i cittadini".