Ilfattoquotidiano.it - L’attivista influencer Juan Grabois cerca di entrare nella stanza del Papa: bloccato

Ha tentato dinell’appartamento dove si trovaFrancesco, al decimo piano del Policlinico Gemelli, ma è statoargentino per i diritti dei lavoratori,, ha provato adove Bergoglio è ricoverato da dieci giorni nel desiderio di salutarlo.Ma l’ingresso nell’appartamento bianco, ribattezzato “Vaticano 3” è blindatissimo e l’uomo, per quanto sia una conoscenza personale dele anche consulente in un dicastero vaticano, è stato prontamente respinto. In queste ore, le condizioni di salute di Bergoglio vengono infatti definite “critiche” e nelle stanzeli del Gemelli, oltre ai medici, possonosolo i suoi più stretti collaboratori., 41 anni, è un personaggio molto noto in Argentina e conta oltre 500mila follower su Instagram.