L’Atletico Mariner ribalta il Montegranaro Picciola e Tassi rispondono a Tonucci

Atletico1 ATLETICO: Amato, Marucci, Luciani, Sharif (20’ st Lalaj), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni (42’ st Oddi),(15’ st Verdesi), Rodriguez (46’ st Bontempi), Napolano,(36’ st Raggio). All. Puddu: Taborda, Pagliarini (35’ st Rotondo), Alidori, Urbinati, Capodaglio, Rozzi (7’ st Mancini), Perpepaj, Capponi (23’ st Gonzalez), Jallow (27’ st Di Matteo), Tonuzi, Mangiacapre (7’ st Iuvalè). All. Mengo Arbitro: Tasso di Macerata (assistenti: Piccinini e Belogi di Ancona) Reti: 10’ Tonuzi, 34’, 35’ stVittoria in rimonta persulche permette alla squadra di mister Puddu di continuare a sperare nella salvezza. La cronaca. Inizia male la gara dei padroni di casa che al 10’ sono già sotto per un’invenzione di Tonuzi che vede il portiere avanti e da centrocampo realizza il gol capolavoro.