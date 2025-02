Ilfattoquotidiano.it - L’Atalanta vince e sogna lo scudetto, ma Gasperini è un caso. Percassi: “Se non vuole rinnovare ce ne faremo una ragione”

“Sicuramente questi temi, visto che siamo da ben 9 anni con il mister, li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto anticipo. La nostra idea è comunque, proprio per il grande rapporto con lui e l’affetto nei suoi confronti, di rispettare al massimo la sua volontà. Se è quella di non, ce neuna“. Con queste parole rilasciate a Dazn, l’amministratore delegato delLucaha commentato le dichiarazioni di Gian Pieroalla vigilia del match contro l’Empoli, in cui aveva aperto alla possibilità di lasciare Bergamo prima della scadenza del proprio contratto.Proprio ad Empoli,ha ricominciato a correre: vittoria netta, per 5 a 0, e ulteriore avvicinamento alla vetta della classifica, dove oggi c’è l’Inter che però è distante appena tre punti.