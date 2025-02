Ilgiorno.it - L’Ape Maia compie 50 anni e festeggia con un alveare tutto suo a Milano

– In occasione del suo 50esimoversario,con una nuova, accogliente casa atroverà infatti un nuovo rifugio all'interno dell'Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità. In questa oasi apistica popolata di fiori e piante,inaugurerà infatti un'arnia tutta sua (ma anche per tutte le apine come lei!). Da sempre simbolo di curiosità e rispetto per la natura, L'Aperinnova così il suo impegno come ambasciatrice di un messaggio di sostenibilità rivolto a bambini e famiglie, ispirandoli a prendersi cura del mondo che li circonda. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra DeAPlaneta Entertainment e BEE It, realtà impegnata nella rigenerazione ambientale e nella tutela degli impollinatori attraverso la creazione di Oasi Apistiche.