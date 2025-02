Gamberorosso.it - L'antico mercato napoletano famoso per il suo cibo di strada

Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, la Pignasecca è unall'aperto molto animato e divertente, arrampicato in salita, organizzato a strati, come del resto lo è la città, compressa in uno spazio stretto tra il mare e le colline. Siamo in pieno centro e questa anticacommerciale offre una rappresentazione molto autentica della Napoli popolare, disordinata e solare.L'origine di PignaseccaPrima di chiamarsi Pignasecca, la zona, dal nome di un’immensa tenuta di proprietà dei nobili Pignatelli di Monteleone, era conosciuta come Biancomangiare (si, come l'dolce noto ancora oggi in Sicilia): quando il viceré Don Pedro de Toledo nel 1536 decise di spianare la vegetazione boschiva per costruire unadi collegamento tra centro e mare, pare sopravvisse solo un albero di pino (pigna, in) che poi caratterizzò, con varie leggende, la denominazione del quartiere.