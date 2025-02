L’annuncio di Marotta | Dalla prossima stagione avremo la seconda squadra

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Il progetto delladell’Inter è in fase di sviluppo e sta prendendo sempre più forma. L’obiettivo del club è strutturare un modello ben definito per la, che avrà un’identità precisa e un nome ufficiale.A partire, ladisputerà le sue partite a Monza, una scelta strategica che consentirà di creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani talenti nerazzurri. Tuttavia, la fase di pianificazione è ancora in corso e il club sta valutando diversi aspetti fondamentali, tra cui la struttura organizzativa, il modello tecnico e la guida dellaInter è realtà: via“Stiamo allestendo il modello della Under 23 a cui daremo un nome preciso.lache giocherà a Monza.