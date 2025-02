Cultweb.it - L’Alzheimer? Si previene con cinque minuti di esercizi al giorno (belli vigorosi)

Pensate chedio non possano cambiare nulla? Sbagliato. Secondo un nuovo studio della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, anche una minima attività fisica quotidiana riduce in modo significativo il rischio di sviluppare la demenza, incluso. L’analisi, condotta su quasi 90.000 persone, ha mostrato che chi si muove almeno 35a settimana ha un rischio inferiore del 41% rispetto a chi è completamente sedentario. E più l’attività aumenta, più la protezione cresce: i dati suggeriscono che il rischio cala fino al 69% per chi supera i 140settimanali.coppia di signori che balla (fonte: Unsplash)La scoperta è particolarmente importante per chi si sente scoraggiato dalle raccomandazioni ufficiali che consigliano 150dio settimanale, un obiettivo spesso difficile da raggiungere, soprattutto per gli anziani o le persone con fragilità.