Gqitalia.it - L'allenamento per rallentare l'invecchiamento del corpo secondo la scienza

Leggi su Gqitalia.it

Il tempo è tiranno, è vero. Però esiste un mondo peri segni dell'. Non è certo una magia, ma si chiama benessere psicofisico. Tutti noi sul piano fisico man mano che l’età avanza perdiamo gradualmente massa muscolare e le nostre ossa diventano più fragili. È un fenomeno fisiologico denominato scientificamente sarcopenia, che nei casi estremi, quando viene trascurato, può influenzare negativamente la qualità della vita e la mobilità. Per fortuna,gli esperti possiamo fare qualcosa per prevenire e ridurre questo calo naturale di massa e funzionalità dei muscoli.Conoscere la realtà del nostro processo dinon significa rinunciare dopo una certa età a mettere su muscoli o ad allenarsi. Ciò su cui dobbiamo puntare l’attenzione se vogliamo continuare a sentirci forti, apparire muscolosi, belli asciutti magri e non smettere di allenarci duramente come sempre, sono le dovute precauzioni da prendere per anticipare il nostro cambiamento fisiologico.