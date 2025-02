Lanazione.it - L'allarme di Fimaa Confcommercio: "a Pisa le truffe immobiliari sono in aumento"

Leggi su Lanazione.it

, 24 febbraio 2025 – “Lenel settore immobiliare stanno diventando sempre più frequenti, specialmente nel mercato degli affitti. Un fenomeno preoccupante che richiede la massima attenzione da parte di chi è alla ricerca di una casa, per evitare di cadere in vere e proprie trappole”. A lanciare l’è il presidente diMauro Buccioni, che segnala unsignificativo di frodi nel settore, soprattutto nel territoriono. “Le vittimespesso persone che, spinte dall’urgenza di trovare un’abitazione in tempi brevi, finiscono per affidarsi a individui senza scrupoli che si spacciano per agenti: questi falsi intermediari chiedono il pagamento di una somma di denaro per poter prenotare una visita all’immobile, sparendo nel nulla una volta incassata la cifra”.