L'alba della prima stagione in F1 di Andrea Kimi Antonelli

Nel comunicato ufficialeMercedes lo chiamano “Italian racing prodigy”. Fa un bell’effetto.è il più giovane dei 20 piloti iscritti al Mondiale 2025. Ha tre Gran premi di tempo per stabilire un nuovo record, strappando a Verstappen quello di più giovane vincitorestoriaFormula 1. Max ci riuscì nel 2016 a Barcellona, nella suagara con la Red Bull, quando aveva 18 anni 7 mesi e 15 giorni. Sece la farà a vincere entro il Gran premio del Giappone in calendario il 6 aprile, il record sarà suo. Difficile, ma non impossibile. Verstappen era arrivato alla gara di Barcellona con 23 gare già alle spalle con la Toro Rosso.ha fatto un paio di sessioni di prove in Fp1 lo scorso anno, finendo nel muro alla parabolica di Monza al suo quinto giro.