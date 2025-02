Unlimitednews.it - Lagalla “Palermo e Milano lavorano insieme su idee e progetti”

(ITALPRESS) – “Io credo che il confronto tra le aree metropolitane, apparentemente più diverse, concorra utilmente alla formulazione di strategie che, partendo proprio dalle comunità locali, soprattutto quelle più grosse e significative, siano in condizione di incidere conconcreti sulla correzione dei difetti e sull’evoluzione delle opportunità, quelle che in atto per quanto riguardasi dimostrano le più promettenti e le più significative. Parlo in particolare del ruolo chesta rivestendo nella transizione digitale,nell’accoglienza del nomadismo digitale, nella capacità di assorbimento occupazionale delle competenze digitali che la vede terza in Italia dopoe Torino. Quindi partiamo dalle cose comuni, mettiamo a confronto le best practices e immaginiamo uno sviluppo in cui le città metropolitane concorrano con il Paese, quindi a differenziato livello di governo, per poter migliorare e far crescere il nostro Paese anche in una chiave e in una prospettiva euro-mediterranea”.