Panorama.it - L’Afd è il secondo partito di Germania grazie al suo fido alleato: la sinistra

Leggi su Panorama.it

In poco più di dieci anni Alternative für Deutschland ha scalato le vette della politica in. In quella che una volta era la Repubblica democratica tedesca, stato fantoccio creato dall’Unione sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale, è il primo. Ma da ieri è anche ilgruppo del Bundestag, ago della bilancia del nuovo potere a Berlino. Ovviamente, i commentatori disi strappano i capelli e dicono che lasta scivolando a destra, cioè sta entrando nella fase più buia della sua storia dal dopoguerra a oggi. Anzi,alcuni, i tedeschi si apprestano a tornare quello che erano e da cui, sotto sotto, non si sono mai allontananti, ovvero nazisti. Per questo un ex commissario europeo, il francese Thierry Breton ha addirittura evocato la possibilità che le elezioni per il nuovo Parlamento di Berlino vengano annullate, come si è provato a fare in Georgia e come si è fatto in Romania.