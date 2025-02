Ilgiorno.it - L’aeroporto Malpensa si conferma il primo hub italiano per le merci e il quinto a livello europeo

(Varese), 24 febbraio 2025 – Nel sistema aeroportuale, Milanosiil principale hub cargo del Paese, il. Con 727mila tonnellate di merce avio rappresenta il 62% del mercato – con il 23% dei volumi trasportati per via aerea – davanti a Roma Fiumicino. Ruolo strategico dell'hub Dhl Express In questo primato, che colloca lo scalo varesino alposto a, un ruolo fondamentale lo gioca l’hub di Dhl Express, infrastruttura logistica strategica per l’export delle imprese italiane. Qui sono processati 112 mila colli al giorno con più di 50 movimenti aerei giornalieri, 28 collegamenti diretti, 4 intercontinentali, 7 con altri hub europei e 17 con aeroporti italiani ed europei. Crescita del cargo aereo nel 2024 Dhl Express ha consolidato nel 2024 la sua posizione nel segmento cargo aereocon un contributo di circa il 20% alla merce totale trasportata nel 2024.