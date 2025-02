Lanazione.it - L’addio a Casati, voce dei lavoratori: "Vogliamo dirgli grazie per quello che ha testimoniato nella sua vita"

Leggi su Lanazione.it

Tra le bandiere blu del sindacato a Peccioli, i tanti amici, ex colleghi e conoscenti arrivati da tutta la provincia e non solo, hanno salutato Marcello, storico sindacalista scomparso venerdì sera all’età di 77 anni.dei, degli ultimi, dei più deboli. È stato ricordato così, persona instancabile che fino all’ultimo non si è piegato alle difficoltà. "’ perche ci ha– le parole di don Carlo – soprattutto per l’attenzione che ha avuto nei confronti dei più bisognosi e dei. Cerchiamo di prendere questo stimolo e raccogliere questa testimonianza". La pieve di San Verano ieri pomeriggio era stracolma di persone, tra cui anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine ed il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni.