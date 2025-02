Ilfoglio.it - L'acqua fa male il vino fa cantare. Il ritorno del Lollo gaffeur

Chi è che dis ch'el vin el fa mal l'è tutta gente de l'ospedal. Io ne ho bevuto tanto e non mi ha fattol'sì che failfa cantar. A Nanni Svampa e alla canzone popolare si perdona tutto: dal cameratesco politically incorrect, a una buona dose di baggianate antiscientifiche. Tanto più che, dagli alpini (Mi ho bevuto tuto e non m’ha fatto mal) in giù è tutto un dar di gola contro l'"che rovina i ponti / perfino quella pura delle fonti / la cosa che per noi davvero conti / è ilche mantiene mari e monti". Se però a dirle, le corbellerie, è un ministro della Repubblica, le cose si complicano un tantino. Il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francescobrigida agli Stati generali del, un confronto tra rappresentanti di governo, istituzioni europee e stakeholders, ha detto di volere "opporsi al tentativo di demonizzazione del" che, sostiene, è invece "un elemento che, non abusato, non solo non produce dei danni al fisico, ma sicuramente in un’alimentazione bilanciata produce salute".