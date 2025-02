Cultweb.it - L’abuso d’acqua può effettivamente portare alla morte?

Bere troppa acqua fa bene e o fa male? L’interrogativo delle scorse ore è diventato virale grazie alle parole del ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida, critico nei confronti della proposta della Commissione Ue di imporre avvertenze sanitarie sulle bevande alcoliche per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute associati al consumo di alcol (proprio come con le sigarette). La sua difesa? Anche l’acqua può essere tossica, se bevuta in eccesso. Ebbene, pur se essenziale per la vita, in effetti un consumo eccessivo e rapido di acqua può avere conseguenze letali. Questo fenomeno, noto come iponatriemia da iperidratazione, si verifica quando l’eccessiva assunzione di liquidi diluisce i livelli di sodio nel sangue, compromettendo le funzioni cellulari e neurologiche.