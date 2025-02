Sport.quotidiano.net - La Zenith risolve la pratica in due minuti

CASTEL MAGGIORE Splendida vittoria in terra bolognese per loPrato di mister Settesoldi che, grazie ad un fulmineo uno-due arrivato a metà del primo tempo e firmato Falteri-Longo, passa 2-0 sul campo della diretta rivale per la salvezza Progresso e porta a casa tre punti che fanno ben sperare in vista del finale di stagione. E’ vero che, in casa, pende il ricorso del Cittadella Vis Modena che rischia di costare caro a livello di penalizzazione, resta il fatto che, per l’ennesima volta, i toscani hanno dimostrato di voler pensare solo ed esclusivamente alle questioni di campo. Laè viva, e non vuole mollare di un millimetro. La classifica ‘vera’ recita attualmente undicesimo posto a quota 29 punti e, nonostante la sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout, se il campionato finisse oggi (e sempre al netto del ‘famoso’ ricorso), la band di Settesoldi sarebbe salva.