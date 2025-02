Dilei.it - La Volta Buona, Edoardo Vianello si difende dalle accuse di Wilma Goich: “Fandonie”

Leggi su Dilei.it

La recente puntata di Laha vistorispondere alle pesantimosse da, sua ex moglie, riguardo la scomparsa della loro figlia Susanna. Un confronto acceso, carico di emozioni e dolore, che ha messo sotto i riflettori un rapporto ormai logoro tra due figure storiche della musica italiana. Tra dichiarazioni forti e repliche altrettanto incisive, il pubblico ha assistito ad una replica che lascia spazio a molte riflessioni.replica: “Non devo dimostrare a nessuno il mio dolore”Di fronte alle parole dinon è rimasto in silenzio. Invitato a Lainsieme alla moglie Elfrida Ismolli, il cantante ha voluto chiarire la sua posizione, smontando punto per punto le dichiarazioni della sua ex.“Lei ha detto un sacco di”, ha dichiarato senza mezzi termini.