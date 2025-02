La vittoria con il Genoa passa dai… Martinez

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’1-0 maturato nella serata di ieri a San Siro ha permesso all’Inter Campione d’Italia non solo di superare un ostacolo arduo come ildell’ex nerazzurro Patrick Vieira ma soprattutto di riuscire nel sorpasso al Napoli di Antonio Conte a sei giorni dalla sfida scudetto in programma allo Stadio Maradona. Un’Inter contratta e sottotono per i primi quarantacinque minuti a cui è servito l’ingresso di Calhanoglu per portare maggiore qualità, la zampata di un Lautaro ormai sempre più leader e trascinatore della squadra e l’intervento di un protagonista inaspettato, gettato nella mischia dopo l’infortunio di Sommer.GraciasJosepha finalmente fatto il suo esordio in Serie A con la maglia dell’Inter. La frattura della falange del pollice della mano destra rimediata da Yann Sommer in allenamento ha spalancato la porta nerazzurra all’ex portiere delche ha ritrovato i suoi ex compagni proprio in occasione del battesimo tra i pali della Beneamata.