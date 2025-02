Today.it - La VBC Calci si ripete: secondo titolo consecutivo nel Campionato territoriale maschile con l'Under 17

Leggi su Today.it

Per ilanno, VBCsi è aggiudicata ilcon la formazione17. Allenatore diverso, ragazzi ovviamente diversi, per un discorso di età, ma la società calcesana è passata comunque all’incasso, confermando non solo la grande tradizione nella.