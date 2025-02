Quotidiano.net - La tregua torna in bilico. Netanyahu minaccia Hamas. E invia i tank in Cisgiordania

La sorte dellaa Gaza è nuovamente sospesa a un filo dopo che Israele ha rto a sorpresa la scarcerazione di 600 prigionieri palestinesi, fissata per sabato subito dopo la liberazione di sei ostaggi. In seguito alla diffusione di un nuovo video di– che mostrava due giovani ostaggi israeliani costretti a seguire da vicino, impotenti all’interno di un veicolo di, la liberazione di tre dei loro compagni – Benjaminha intimato ai Paesi mediatori che sia messa fine a questo genere di umiliazioni. Anchesi è rivolto ai mediatori, per obbligare Israele a rispettare gli accordi. L’emissario personale di Donald Trump, Steve Witkoff, ha fatto sapere che tornerà mercoledì per garantire che non sia in alcun modo deragliata la seconda fase della: quella che almeno di fatto dovrebbe mettere fine al conflitto a Gaza.