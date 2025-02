Liberoquotidiano.it - La Tovaglieri inchioda il Pd: "Solo per conservare le vostre posizioni di rendita". Ricci balbetta | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vuoi vedere che è colpa di Giorgia Meloni anche la guerra in Ucraina? Sotto sotto sembra suggerirlo Matteo, europarlamentare del Pd che ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4 si guarda bene dal ricordare le imbarazzanti contraddizioni interne al centrosinistra su pace e dintorn. «La preoccupazione in questi mesi è aumentata, non c'è la reazione storica necessaria rispetto a ciò che sta accadendo intorno a noi», tuona visibilmente corrucciato l'ex sindaco di Pesaro, commentando gli ultimi sviluppi che vedono il presidente americano Donald Trump sempre più vicino a trovare un accordo con Vladimir Putin. Uno scenario in cui l'Unione europea sembra un semplice osservatore. «La Russia ha invaso l'Ucraina, e se non ci fosse stata la resistenza ucraina e l'aiuto dell'Occidente e dell'Europa noi non avremmo avuto la pace ma l'invasione dell'Ucraina in pochi giorni, invece quel tentativo è fallito - ricorda ancora l'esponente dem-.