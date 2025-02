Iltempo.it - “La speranza contro ogni speranza”. La frase criptica sul Papa dal Gemelli

"In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la spes contra spem la". Lasibillina sulle condizioni di salute diFrancesco è arrivata per bocca del cappellano del, don Nunzio Corrao, che ha guidato la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica per il Pontefice al Policlinico di Roma. Il momento è evidentemente delicatissimo. “La notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta riposando”. L'aggiornamento fornito oggi, 24 febbraio, dalla Sala Stampa della Santa Sede riguardo lo stato di salute del. Stamattina il Pontefice, dopo essersi svegliato, ha proseguito le terapie. “L'umore è buono”, quanto filtra dal Vaticano. Nel bollettino di ieri sera, nono giorno di ricovero, era stato reso noto che “le condizioni del Santo Padre permangono critiche” ma non ci sono state più “ulteriori crisi respiratorie” da sabato sera.