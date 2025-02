Donnapop.it - La situazione di Papa Francesco è drammatica: le ultime notizie sulla sua salute sono sconfortanti

sta affrontando unadicritica. Dopo essere stato ricoverato al Policlinico Gemelli, le sue condizionipreoccupanti. La sua insufficienza renale, che potrebbe essere legata a una sepsi, si aggiunge a una polmonite bilaterale e a una crisi asmatica di lunga durata, che ha richiesto ossigenoterapia ad alti flussi per supportare la sua respirazione.Nonostante le terapie, la sua condizione rimane instabile, e i mediciin attesa di risposte dalle terapie farmacologiche. Sebbene non ci siano crisi respiratorie acute al momento, la sua vita dipende dalle prossime ore. Ilha ringraziato i medici e il personale sanitario per le cure ricevute e ha mostrato gratitudine per il sostegno ricevuto da tutto il mondo.Come staoggi?Attualmente,è sotto trattamento antibiotico per combattere l’infezione ai polmoni, ma i medici stanno monitorando con attenzione la sua insufficienza renale, poiché eventuali complicazioni potrebbero portare a un aggravamento della sua condizione.