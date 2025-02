Lanazione.it - "La sindaca si dimetta da presidente della Conferenza". Caffaz propone una maggior difesa dei servizi cittadini

"Arrighi sidazonale per palese incapacità". Così il consigliere Simonea pochi giorni dal consiglio e sulla sanità pubblica. "Laha dimostrato totale inadeguatezza con la sanità - sostiene- nella tutela delle strutture e deipresenti. Come hanno evidenziato i comitati, la città non si sente più rappresentata da lei per non essere intervenuta con la necessaria reattività nella tutelastruttura del Monoblocco, per non aver difeso i tantitrasferiti altrove, per non aver inciso nel sollecito dei lavori per i distretti di Avenza e Marina, per aver accettato che reparti ospedalieri venissero sostituiti da container in cui piove a dirotto e per non aver difeso il progettoRsa di Fossone che la città attendeva da 20 anni.