La sfida di Trump è come quella di Gorba?ëv negli anni ’80 Bozzo spiega perché

Per quanto paradossale possa apparire,deve rispondere oggi a unache, per certi versi, è analoga aaffrontata da Gorba?ëvultimidi vita dell’Unione Sovietica. Nella seconda metà degliOttanta, Glasnost, perestroika e trattative per il controllo e la riduzione degli armamenti furono le componenti di un unico progetto che si rivelò troppo ambizioso, irrealistico.Il leader russo si propose di sburocratizzare, modernizzare e promuovere lo sviluppo economico del suo Paese. Nelle sue intenzioni, la significativa riduzione della spesa militare, frutto degli accordi con gli Stati Uniti (INF, CFE), avrebbe liberato risorse necessarie all’Unione Sovietica per reggere la competizione economica e tecnologica in atto col rivale americano e l’Occidente. La Strategic Defense Initiative (SDI), il progetto delle cosiddette Star Wars lanciato dal presidente Reagan nel 1983, non fu soltanto (o tanto) un programma militare strategico diretto, sulla carta, a proteggere il territorio americano dalla minaccia di un attacco missilistico nucleare sovietico.