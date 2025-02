Iodonna.it - La serie turca di Real Time è a un importante punto di svolta

Chi è il vero responsabile per la morte di Dilsah? La nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.30 su, ruota attorno a questo interrogativo. La risposta rischia di far vacillare tutte le certezze di Miran. Dopo aver covato odio contro la famiglia Sadoglu, adesso deve fare i conti con la verità e rimettere tutto in discussione. I baci e le coppie: le 20tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Hercai”, Miran e Reyyan vicini alla verità: Dilsah è stata uccisa da Mehmet Hercai, anticipazioni 24 febbraio 2025: trama episodiMiran (Akin Akinözü) vive giorni di grande tensione a causa dei litigi con Azize (Ayde Aksel): sa che la nonna gli sta mentendo, ma è colei che lo ha cresciuto.