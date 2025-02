Bergamonews.it - La sega circolare si inceppa: 73enne ferito al braccio

Leggi su Bergamonews.it

Azzone. Stava lavorando con un macchinario quando questo si èto provocandogli un profondo taglio. Un uomo di 73 anni, D.B., è rimasto gravementenella mattinata di lunedì 24 febbraio, intorno alle 7:45, ad Azzone, nella frazione di Dezzo di Scalve.Il lavoratore, uno dei tre soci della ditta Bettoni nella quale si è verificato il fatto, stava lavorando ad unaper tagliare un asse di legno. In quel frangente la macchina si erata e lui, manualmente, come di consuetudine, ha riazionato gli alberi motore e con l’utilizzo della mano ha provato a spingere l’asse di legno.Proprio in questo momento, però, il macchinario ha trascinato ildentro laattraverso la manica. Le urla hanno messo sull’allarme i colleghi di lavoro, immediatamente intervenuti con un laccio emostatico: gli stessi hanno chiamato i soccorsi.