"La seconda finalista, è una donna". Grande Fratello, il colpo di scena che cambia tutto: ora il gioco si fa serio

Il 24 febbraio sarà una data cruciale per il, poiché nel corso della diretta verrà decretata la primadi questa edizione. Tra le concorrenti ancora in, solo una riuscirà a conquistare l’accesso diretto alla puntata conclusiva del reality. A contendersi il posto ci sono Zeudi, Helena, Shaila, Jessica, Chiara, Maria Teresa, Amanda, Stefania e MariaVittoria.Secondo il sondaggio condotto dalla pagina Twitter ‘Gf Vip 11’, a cui alla serata del 23 febbraio hanno partecipato 6.490 utenti, sembrerebbe che la favorita sia Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia avrebbe la meglio sulle concorrenti più quotate della vigilia, Helena e Shaila.Dopo la proclamazione di Lorenzo come primouomo avvenuta qualche settimana fa, è ora il momento di stabilire chi tra le gieffine avrà il privilegio di accedere direttamente alla finalissima.