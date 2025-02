Monzatoday.it - La sagra del pesce a Legnano

Leggi su Monzatoday.it

Un'occasione unica per gustare, nel borgo, i sapori autentici del mare. Per divertirsi in compagnia.L'appuntamento è dal 28 febbraio al 3 marzo, nella Contrada San Bernardino di, in via Somalia 13, con "Ladel". Ci si potrà deliziare con un delizioso menù a base di