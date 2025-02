Napolipiu.com - La Russa sul big match Napoli-Inter:”Non firmo per lo Scudetto al Napoli, voglio anche la Coppa Italia”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento sullo sport tenutosi a Palazzo Lombardia, in vista della sfida di sabato tra il Napoli e l'Inter, esprimendo il suo entusiasmo e qualche scaramanzia in vista del big match. «No, non firmo per la vittoria della Champions e lo Scudetto al Napoli. Io voglio anche la Coppa Italia», ha detto La Russa con tono deciso, lasciando intendere di volere il massimo per la sua squadra. Interpellato su chi preferisca tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, La Russa ha mostrato equilibrio: «Sono due grandi allenatori, molto diversi tra loro, ma entrambi restano nel cuore degli interisti».