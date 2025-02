La Regione Campania celebra l’enogastronomia solidale

Leggi su Ilfaroonline.it

Lapromuove un’iniziativa di grande rilevanza sociale e culturale: il Premio “Maestro del Sapore(MASSimo)”. Un importante riconoscimento assegnato agli organismi che perseguono finalità sociali, istituito per valorizzare il contributo delle realtà enogastronomiche che operano con un forte impegno sociale, avrà come protagonisti dieci progetti selezionati per la loro capacità di combinare la tradizione culinaria con l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Il premio sarà assegnato il prossimo 27 febbraio, in un evento che si terrà al Teatro Trianon Viviani di Napoli, a partire dalle ore 10:30 e a cui parteciperà Marisa Laurito in veste di madrina. L’importanza dell’inclusività sociale attraverso il ciboL’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche campane, non solo da un punto di vista culinario, ma come strumenti di cambiamento sociale.