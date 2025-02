Iodonna.it - La regina è pazza di questo outfit bordeaux: una passione condivisa anche con una "collega" royal

Se c’è una cosa su cui possiamo sempre contare, è che Letizia di Spagna sa come catalizzare l’attenzione con il suo stile impeccabile. E lo ha dimostrato ancora una volta al 31° Festival del Cinema Spagnolo di Tudela, dove ha scelto un look sofisticato e minimalista. Un abito colorgià noto nel suo guardaroba, dettagli sartoriali raffinati e un’eleganza senza tempo: la sovrana ha dimostrato ancora una volta che la moda è una forma d’arte che racconta chi siamo. Letizia di Spagna: i miglioriLook guarda le foto Letizia di Spagna e “l’abito delle due regine”La scelta di Letizia è ricaduta su un abito di Massimo Dutti che non è una novità assoluta per lei, ma che continua a rivelarsi una delle sue armi di stile più efficaci.