La regina del sistema Richieste in aumento di oltre il 20 per cento

Se la Brianza Est segna il record per numero di prestiti di libri per abitante, Desio si incorona prima fra i 41 comuni delBrianzaBiblioteche per il numero assoluto di volumi prelevati. Nel 2024, infatti, sono stati 134.999 quelli registrati. A segnare la svolta, il tasso didellearrivate che è del 20% maggiore rispetto al 2023. Merito non solo dell’offerta letteraria, ma anche del complesso di servizi che le biblioteche oggi offrono agli utenti. Aumentano gli utenti complessivi e le iniziative messe in campo nella sede di via Cavalieri di Vittorio Veneto. La crescita dei prestiti nella sola città è del 26%, (88.144). In totale, a Desio si sono presentate 18.438 persone, +8%.