Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: il malore di Ayala

© US MediasetGrande apprensione per il conte Ignacio denelle prossime puntate de La. Al termine dell’ennesima discussione con Martina de Lujan, il fidanzato di Margarita si accascia a terra e si rende necessario l’intervento di un medico, che gli prescrive alcune analisi per capire l’origine del suo. Tutto ciò è l’inizio di un vero e proprio incubo per Martina. Maggiori dettagli nelle trame che seguono.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 24 e martedì 25: Petra vuole consegnare Diego a GregorioVera tenta di capire cosa stia succedendo a Lope, lui le confida che ha un debito con gente pericolosa e le chiede di starne fuori.