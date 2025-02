La prima Juventus di Motta meglio di quella dell’Allegri bis | il confronto dopo 26 giornate

Leggi su Sportface.it

Ladi Thiagodelladel Massimiliano Allegri bis. Intendiamoci, è ancora un dato parziale visto che sono passate ventiseisu trentotto, ma è un dato che comunque fa riflettere. L’importantissima vittoria di Cagliari per 1-0 firmata Dusan Vlahovic, la quarta di fila in campionato, fa salire i bianconeri al quarto posto in solitaria con 49 punti, +2 sulla Lazio quinta, + 7 sulla Fiorentina e +8 su Bologna e Milan che giovedì recupereranno il match della nona giornata non disputato per l’alluvione di fine ottobre scorso.I NUMERI DELLAJUVE DI26dunque i bianconeri hanno totalizzato 49 punti, media 1,88 a partita. Con una proiezione finale di circa 72 punti che potrebbe voler dire quarto posto in solitaria. Ovvero l’obiettivo minimo per i bianconeri, ma importantissimo a livello economico come ha anche sottolineato Cristiano Giuntoli.