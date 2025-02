Quotidiano.net - La premier Meloni: "Resistenza eroica a Kiev"

Un fragoroso silenzio. All’indomani del suo discorso alla Cpac di Washington, proprio poco prima di quello oceanico del presidente Usa, ieri per Giorgiaè stato – forse – il giorno della riflessione. I risultati delle urne tedesche hanno visto gioire Donald Trump, Netanyahu e in Italia Matteo Salvini, ma non una voce si è invece alzata da Palazzo Chigi e da Fratelli d’Italia. Ha gioito, seppur in modo diverso nell’ambito del centrodestra di governo, anche Antonio Tajani, che con la Cdu, partito componente del Ppe, le elezioni tedesche le ha vinte davvero, ma l’esito delle urne nel Paese chiave europeo, proprio mentre Emmanuel Macron sta volando negli Usa per trattare con Trump il riarmo europeo e non solo, non ha visto la reazione dellaitaliana. Un silenzio che ha reso ancora più plastico, se possibile, il momento di imbarazzo che sta vivendo, divisa tra l’essere sodale di Trump e l’essere stata la prima sostenitrice di Zelensky, ma soprattutto consapevole che il ruolo di cerniera tra l’Europa e gli Usa, che lei si sta sapientemente ritagliando, al momento però sta dando risultati modesti.