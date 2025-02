Sport.quotidiano.net - La precisazione del tifo organizzato della Benedetto XIV. "Arresto dopo il match con Pesaro. Il Settore Zimmer estraneo ai fatti»

In merito a quanto accaduto il giorno mercoledì 19 febbraiola partita di basket Cento-, il direttivo delCento ci tiene a precisare che l’episodio del ritrovamento di un coltello a serramanico a perquisizione effettuataun fermo da parte dei Carabinieri di Cento, non è riconducibile a nessun elemento facente parte del gruppo, bensí ad una singola persona completamente estranea a qualsiasi attività del gruppo stesso. Da sempre condanniamo fermamente qualsiasi utilizzo di oggetti quali armi da taglio, e mai ci siamo resi protagonisti negli anni passati, di episodi di violenza di questo genere. Non mancheremo di difendere il nostro territorio qualora ce ne fosse bisogno, ma lo faremo a modo nostro, senza ricorrere in nessuna maniera all’utilizzo di oggetti impropri che potrebbero mettere in serio pericolo l’incolumità delle persone.