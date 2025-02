Ilrestodelcarlino.it - La Povigliese suona tre squilli di tromba

Doppio pari nei big-match di Prima categoria. Ride così la capolista Virtus Correggio che riparte dopo il ko di Barco grazie al pari interno col Guastalla. Gol-lampo ospite firmato Ferati, ben appostato sul corner di Truzzi spizzato da Bonazzi, mentre prima del riposo il guardiano rossoblù Franzini neutralizza un penalty di Berselli. Ad inizio ripresa euro-gol al sette di Culzoni per un match vibrante fino all’ultimo. Non ne approfitta la Virtus Libertas bloccata sul nulla di fatto a Campogalliano. Si muovono tutte le formazioni impelagate in zona play-out: tredellanella trasferta di Barco grazie a Martino (2) e Signoriello, mentre gli Original Celtic Bhoys regolano all’inglese il Viadana con Dosso e Tine. Ci crede ancora l’Atletic Progetto Montagna che supera (3-2) la maglia nera Corlo grazie ai difensori-goleador Mjekra e Bucci, entrambi su azioni da corner e al caparbio Franchi premiato da una foto su rinvio del guardiano modenese.