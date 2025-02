Thesocialpost.it - La polizia irrompe in campo, caos totale durante la partita: cos’è successo

Galatasaray e Fenerbahçe si sono affrontate nel derby di Istanbul, uno dei match più attesi della Super Lig, terminando con un pareggio a reti inviolate (0-0). Per questo incontro cruciale, che ha visto la presenza di oltre 30.000 agenti dial Rams Park, l’atmosfera era particolarmente tesa. La sfida era già carica di polemiche, poiché nelle settimane precedenti il Fenerbahçe aveva accusato il Galatasaray di godere di favoritismi da parte degli arbitri, e per questo è stato scelto come arbitro internazionale il sloveno Slavko Vincic, incaricato di gestire un match così delicato.Vincic ha estratto sette cartellini gialli e ha annullato un gol a favore del Fenerbahçe. Nonostante ciò, il Galatasaray, che conserva il suo vantaggio di sei punti in classifica, ha sollevato proteste per due rigori non concessi.