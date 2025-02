La politica torna tra la gente, ma servono idee e competenza per fare la differenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Negli ultimi anni, laitaliana ha spesso perso il contatto diretto con i cittadini, rifugiandosi nei palazzi o limitandosi a comunicazioni via social. E i dati sull’assenteismo elettorale stanno a dimostrare un solco sempre più largo tra cittadini e amministratori.Oggi, i segnali di un ritorno tra la(come dimostrano il congresso di Fratelli d’Italia a Fiumicino e la mobilitazione per la sanità promossa da Pd), possono rappresentare un positivo cambio di rotta.re tra le persone però, ciò che una volta si definiva “la base”, non è solo una questione di consenso, ma di ascolto reale dei bisogni.Tuttavia, la presenza fisica da sola non basta. La sfida è trasformare quel dialogo in azioni concrete, basate su una preparazionee amministrativa solida. Ladel “banchetto” va recuperata, certamente, ma rischia di restare solo propaganda se non si traduce in proposte fattibili.